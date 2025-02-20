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В Москве после попытки продать львенка завели уголовное дело

В реабилитационном центре специалисты диагностировали у львенка неправильное развитие из-за неподходящего содержания и отсутствия специального питания.
Виктория Бокий 2025-02-20 14:15:30
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В Москве после попытки продать трехмесячного львенка за 260 тысяч рублей возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Дело находится на контроле столичной прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что львенок, которого спасли в начале февраля в Москве, идет на поправку. 

«Маленький львенок медленно, но верно идет на поправку, у него отличный аппетит и все чаще бывает игривое настроение», - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале февраля в Москве спасли измученного трехмесячного львенка, которого хотели продать в Интернете за 260 тысяч. Сотрудники правоохранительных органов провели целую операцию по спасению животного. Силовикам пришлось инсценировать покупку львенка и изъять его у продавца, у которого даже документов не было, подтверждающих законность владения животным.

После изъятия представители пресс-службы столичной прокуратуры поделились со «Звездой» видео, где львенка кормят из бутылочки.

Потом сотрудники правоохранительных органов передали большого котенка в реабилитационный центр диких животных для обследования.

По последним данным, специалисты реабилитационного центра обнаружили у львенка неправильное развитие из-за содержания в неподходящих для такого животного условиях.

Также на задержку развития повлияло отсутствие специального рациона питания, что повлекло обезвоживание, истощение, поражение кожного покрова, отставание в росте маленького короля зверей.

#Москва #спасение #Прокуратура Москвы #Уголовное дело #львенок
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