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Появились кадры, как спасенного в Москве львенка кормят из бутылочки

Ранее правоохранители спасли израненную трехмесячную львицу, которую пытались продать в Интернете за 260 тыс. рублей.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 09:59:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасенная в Москве трехмесячная львица находится в центре реабилитации диких животных, куда ее сразу отправили для обследования, ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила «Звезде» руководитель пресс-службы столичной Прокуратуры Людмила Нефедова.

Ведомство также поделилось видеороликом с малышкой, где ее кормят из бутылочки.

Проверка жестокого обращения со львенком находится на контроле в прокуратуре, добавили в пресс-службе.

Напомним, о спасении детеныша льва стало известно в пятницу, 7 февраля. Владелец пытался продать израненного хищника в Интернете за 260 тысяч рублей. Правоохранители инсценировали покупку и забрали львенка, будет установлено, каким образом он попал к владельцу и как с ним обращались.

#Москва #спасение #Прокуратура Москвы #наш эксклюзив #Хищник #львенок
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