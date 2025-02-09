Появились кадры, как спасенного в Москве львенка кормят из бутылочки

Спасенная в Москве трехмесячная львица находится в центре реабилитации диких животных, куда ее сразу отправили для обследования, ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила «Звезде» руководитель пресс-службы столичной Прокуратуры Людмила Нефедова.

Ведомство также поделилось видеороликом с малышкой, где ее кормят из бутылочки.

Проверка жестокого обращения со львенком находится на контроле в прокуратуре, добавили в пресс-службе.

Напомним, о спасении детеныша льва стало известно в пятницу, 7 февраля. Владелец пытался продать израненного хищника в Интернете за 260 тысяч рублей. Правоохранители инсценировали покупку и забрали львенка, будет установлено, каким образом он попал к владельцу и как с ним обращались.