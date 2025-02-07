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В Москве спасли львенка, которого пытались продать в Сети за 260 тысяч

Сейчас трехмесячная львица находится в реабилитационном центре диких животных, куда ее привезли для обследования.
Елизавета Кондрикова 2025-02-07 14:29:28
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В Москве спасли измученного трехмесячного львенка, которого неизвестные пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Силовики обнаружили объявление о продаже детеныша и провели операцию по его спасению.

«В результате инсценированной покупки львенок, а точнее львица в возрасте 3-х месяцев, была изъята. Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

После спасения большого котенка передали в реабилитационный центр диких животных для обследования.

Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными, также будет установлено, как малышка оказалась у незаконного владельца и в каких условиях содержалась.  

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде провели операцию по спасению пса по кличке Сынок, который больше недели провел в трубе без еды и воды. Местные жители не смогли самостоятельно достать хвостатого и обратились к сотрудникам МЧС.

#Москва #спасение #Прокуратура Москвы #Хищник #львенок
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