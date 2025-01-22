Ночные залпы «Солнцепека» испепелили ВСУ в курском приграничье

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в одном из приграничных районах Курской области.

Бойцы действуют под прикрытием темноты, незаметно для противника. В сторону ВСУ летят пакеты 220-мм термобарических снарядов, выжигая на вражеских позициях все живое. Укрыться от «Солнцепека» невозможно. Почему, объяснил командир взвода тяжелых огнеметный систем.

«Термобарический заряд представляет из себя неуправляемый реактивный снаряд. При его воздействии образуется избыточное давление, высокотемпературное поле, летят осколки. Все вокруг сжигается дотла», - рассказал командир взвода ТОС роты РХБЗ Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Добрыня.

Уничтожение целей и корректировку огня ведет операторы разведывательных дронов. В режиме реального времени они передают необходимые данные на командный пункт. Все бойцы в расчетах ТОС опытные, имеющие реальный боевой опыт.

«Экипаж слаженный, все знает, год работаем. От остановки машины на огневой позиции до пуска первого снаряда уходит две минуты от силы», - отметил Добрыня.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену позиций и оперативно перезаряжают установки. Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам Тульских и Рязанских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.