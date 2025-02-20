Фицо назвал саммит ЕС в Париже встречей «друзей войны»

Состоявшийся в Париже экстренный саммит лидеров Евросоюза стал результатом нервозности, которую Европа сама же и нагнетает. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо передает 360.ru.

Участников саммита - лидеров Евросоюза - словацкий премьер назвал «друзьями войны».

«Неформальные встречи "друзей войны" в Париже являются результатом совершенно ненужной нервозности, которую ЕС нагнетает собственными усилиями», - написал он на своей странице в соцсети.

По его словам, в Европе нервничают в случае, когда «вице-президент США говорит нам правду», а также, когда США и РФ не зовут ЕС в переговорный процесс по украинскому вопросу.

«Нам следует перестать плакать», - добавил премьер.

Также он отметил, что мир за год - с декабря 2024 по февраль 2025 - изменился, и европейским лидерам нужно это принять и перестать делать ошибки.

Напомним, речь идет о саммите по безопасности ЕС, срочно созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча должна была привести к консенсусу в ответ на мирные переговоры между США и Россией, инициированные президентом Дональдом Трампом. На фоне встречи в Эр-Рияде Евросоюз стремился не допустить заключения мира, на невыгодных, как считают в объединении, для Украины условиях.

В саммите приняли участие главы шести стран ЕС, Великобритании, а также официальные лица НАТО и ЕС. В частности, обсуждался вопрос об отправке военнослужащих на Украину. По итогам саммита никаких решений принято не было. Европейские лидеры также обсуждали увеличение расходов на оборону в свете недавних призывов Трампа к европейским странам. Европа опасается, что США могут сократить свою военно-политическую поддержку Украины, что поставит перед континентом новые вызовы в плане безопасности.