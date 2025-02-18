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Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять войска на Украину

Вопрос отправки солдат на Украину поднимался на недавнем экстренном саммите ЕС в Париже, однако вызвал разногласия среди европейских стран.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 22:55:34
© Фото: Marek Antoni Iwanczuk, Keystone Press Agency Globallookpress

Франция не планирует отправку своих солдат на Украину и не ведет подготовку, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью региональным изданиям.

«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции», - приводит слова лидера издание La Depeche.

Одновременно с этим Макрон вновь назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для европейцев и призвал Европу реагировать независимо от позиции США.

Ранее сегодня газета Financial Times отмечала раскол среди европейских лидеров по вопросу отправки войск на Украину, который был поднят на недавнем экстренном саммите в Париже. В частности, поддержку подобным мерам выразила Великобритания, предложив «выступить на поле боя».

#Франция #Украина #евросоюз #эммануэль макрон #Отправка войск на Украину
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