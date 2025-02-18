Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять войска на Украину

Франция не планирует отправку своих солдат на Украину и не ведет подготовку, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью региональным изданиям.

«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции», - приводит слова лидера издание La Depeche.

Одновременно с этим Макрон вновь назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для европейцев и призвал Европу реагировать независимо от позиции США.

Ранее сегодня газета Financial Times отмечала раскол среди европейских лидеров по вопросу отправки войск на Украину, который был поднят на недавнем экстренном саммите в Париже. В частности, поддержку подобным мерам выразила Великобритания, предложив «выступить на поле боя».