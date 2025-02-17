МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Свердликово в курском приграничье

Населенный пункт в ходе наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Север».
2025-02-17 13:10:01
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Свердликово в приграничном районе Курской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Всего же за сутки на Курском направлении враг потерял более 300 боевиков. Удалось уничтожить четыре танка, включая один Abrams, три боевых машины пехоты, включая две Bradley, три бронетранспортера и 15 других боевых бронированных машин. 

Помимо этого, ВСУ за сутки боев на Курском направлении лишились 23 автомобилей, трех самоходок и буксируемого орудия полевой артиллерии. Российские войска уничтожили пусковую установку и РЛС зенитного ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии и пункт управления беспилотниками. 

Отмечено что четыре украинских боевика сдались в плен. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 