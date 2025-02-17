Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Свердликово в приграничном районе Курской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Всего же за сутки на Курском направлении враг потерял более 300 боевиков. Удалось уничтожить четыре танка, включая один Abrams, три боевых машины пехоты, включая две Bradley, три бронетранспортера и 15 других боевых бронированных машин.

Помимо этого, ВСУ за сутки боев на Курском направлении лишились 23 автомобилей, трех самоходок и буксируемого орудия полевой артиллерии. Российские войска уничтожили пусковую установку и РЛС зенитного ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии и пункт управления беспилотниками.

Отмечено что четыре украинских боевика сдались в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.