Минобороны показало кадры боев за Свердликово в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области.

Свердликово было освобождено в результате успешной работы штурмовых подразделений 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, а также седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По данным российского оборонного ведомства, на начальном этапе тульские десантники, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта и взяли под контроль дорогу Суджа - Рыльск. Для успешной работы они использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА.

Благодаря разведывательно-поисковым действиям штурмовые подразделения смогли вычислить местонахождение противника. Враг находился в укрытиях, а также подвалах домов, и пытался удержать населенный пункт. Российские бойцы двигались от укрытия к укрытию, после чего выбили врага с занятых им ранее позиций и уничтожили огнем из всех видов вооружения.

Уточняется, что часть живой силы противника была уничтожена, а другая – взята в плен. Вражеские резервы также были разбиты ударами артиллерии и БПЛА.

После всех действий российские десантники, в знак освобождения Свердликово, подняли и закрепили флаг России и флаг ВДВ на сельском мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.