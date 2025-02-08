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NASA: шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли вдвое

На сегодняшний день размер небесного тела оценивается в 130-300 футов в ширину.
Виктория Бокий 2025-02-08 02:11:52
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency GlobalLookPress

Американское космическое агентство NASA сообщило, что вероятность столкновения в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землей выросла с 1% до 2,3%.

«Хотя вероятность все еще крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 указывают на то, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3% 22 декабря 2032 года», - говорится в сообщении на сайте космического агентства.

Наблюдения с наземных телескопов будут продолжаться до апреля, пока астероид будет виден. После он будет слишком слабым для наблюдений до июня 2028 года.

Отмечается, что на данный момент размер небесного тела оценивается в 130-300 футов в ширину.

Напомним, что ранее ученые рассчитывали вероятность столкновения недавно открытого астероида с Землей от 0,5% до 6%. Однако пока точно оценить риск невозможно по двум причинам: ограниченное время наблюдений и прогнозирование на восемь лет вперед. Если через это время угроза станет реальной, то падение, вероятнее всего, произойдет либо в Центральной Африке, либо в Атлантическом океане. В случае удара о сушу разрушения могут охватить территорию в радиусе 30 километров.

В РАН заявили, что столкновение астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году может стать катастрофой для планеты, но пока делать какие-то точные прогнозы рано.

#космос #астероид #NASA #столкновение #небесное тело #наблюдения
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