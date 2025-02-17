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Песков: возвращение западных брендов в РФ будет в интересах потребителя

Когда западные бренды вернутся в Россию, они создадут конкуренцию отечественным производителям.
Виктория Бокий 2025-02-17 13:28:12
© Фото: Rafael Bastante, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение иностранных брендов одежды будет происходить на конкурентной основе.

«Это совершенно нормальная мировая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителя, то есть нас с вами», - сказал Песков.

Однако пока сообщений от западных брендов не было, но не исключена вероятность их возвращения.

Ранее в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что иностранные бренды одежды ждет жесткая конкуренция, когда они вернутся в Россию.

По словам собеседника телеканала, у российского рынка есть необходимость в конкуренции, несмотря на то что значительно выросли отечественные бренды.

#в стране и мире #возвращение #Дмитрий Песков #конкуренция #бренды
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