Песков: возвращение западных брендов в РФ будет в интересах потребителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение иностранных брендов одежды будет происходить на конкурентной основе.

«Это совершенно нормальная мировая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителя, то есть нас с вами», - сказал Песков.

Однако пока сообщений от западных брендов не было, но не исключена вероятность их возвращения.

Ранее в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что иностранные бренды одежды ждет жесткая конкуренция, когда они вернутся в Россию.

По словам собеседника телеканала, у российского рынка есть необходимость в конкуренции, несмотря на то что значительно выросли отечественные бренды.