США приостановили рассмотрение заявок беженцев с Украины

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым был разрешен въезд в США в рамках программ Джо Байдена. Об этом сообщает CBS News.

Приостановка будет действовать бессрочно, пока правительственные чиновники работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки.

Власти намерены «смягчить опасения, связанные с национальной безопасностью и общественным спокойствием», говорится в сообщении. Ранее был прекращен въезд по этим программам.

Новый шаг коснется многих мигрантов, которые уже находились в процессе подачи заявлений на получение различных иммиграционных льгот, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях и навсегда.

Приостановка подачи заявлений распространяется на несколько программ администрации Байдена. Они позволили сотням тысяч иностранцев легально приехать в США на основании иммиграционного закона, известного как условно-досрочное освобождение. Этот закон уполномочивает правительство США оперативно принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным соображениям.

Приостановленные программы включают политику под названием «Единство ради Украины». Примерно 240 тысячи спонсируемых американцами украинцев прибыли в США в рамках этого процесса до вступления Трампа в должность. Другая программа позволила въехать в США 530 тысячам кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, спонсируемых американскими гражданами.

Третья программа позволила некоторым колумбийцам, эквадорцам, выходцам из Центральной Америки, гаитянам и кубинцам, имеющим американских родственников, приехать в США, чтобы дождаться получения семейной грин-карты.

Ранее администрация Трампа начала масштабную депортацию нелегальных мигрантов из США. Часть нелегалов перевозят в тюрьмы на базе в Гуантанамо.