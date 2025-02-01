Страны ЕС впервые не достигли целей по заполнению газовых хранилищ

Три страны Европейского союза не смогли достичь показателей по заполненности газохранилищ. Об этом сообщило РИА Новости, основываясь на данных европейской Агрегированной системы хранения газа.

«Это первый такой случай, когда некоторые страны ЕС - Франция, Нидерланды и Хорватия - не могут выполнить свои обязательства, установленные на 1 февраля 2025 года», - говорится в сообщении агентства.

По состоянию на 29 января уровень заполненности хранилищ в Нидерландах оказался на 0,3 процентного пункта ниже норматива, а в Хорватии - ниже на 8,2 процентного пункта, что вынуждает страну начать закачку газа после 1 февраля. Во Франции же разрыв между необходимым и фактическим объемом газа составил 3,4 процентного пункта.

На 29 января запасы газа в Евросоюзе достигли минимального уровня с 2022 года - 54,65%. В тоже время темпы отбора газа в январе оказались самыми высокими за последние четыре года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что государства Евросоюза «заплатили огромную цену» за отказ от российских энергетических ресурсов. Она также признала, что перенос промышленных мощностей из еврозоны стал процессом, который уже не остановить.

Напомним, Financial Times сообщила, что страны ЕС обсуждают возможность возобновления закупок российского газа в рамках возможного разрешения конфликта на Украине и снижения цен на энергоносители.