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Фон дер Ляйен: ЕС дорого заплатил за отказ от газа и нефти из России

Глава ЕК признала необратимость переноса промышленных мощностей из еврозоны.
Глеб Владовский 2025-01-30 22:20:45
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress

Страны Евросоюза заплатили огромную цену за отказ от российских энергоносителей. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», - приводит ее слова 360.ru.

По ее словам, из-за этого решения, Европа лишилась конкурентоспособности в сфере экономики: многие хозяйства вынуждены сталкиваться с огромными тарифами на электроэнергию. Кроме того, из-за отсутствия стабильных и низких цен на энергоресурсы, производства начали не только закрываться, но и неизбежно покидать еврозону.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал в беседе со «Звездой», что ждет экономику Германии в случае отказа от российских энергоносителей.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #энергоресурсы #конкурентоспособность
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