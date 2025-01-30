Страны Евросоюза заплатили огромную цену за отказ от российских энергоносителей. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», - приводит ее слова 360.ru.

По ее словам, из-за этого решения, Европа лишилась конкурентоспособности в сфере экономики: многие хозяйства вынуждены сталкиваться с огромными тарифами на электроэнергию. Кроме того, из-за отсутствия стабильных и низких цен на энергоресурсы, производства начали не только закрываться, но и неизбежно покидать еврозону.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал в беседе со «Звездой», что ждет экономику Германии в случае отказа от российских энергоносителей.