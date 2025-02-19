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Генпрокуратура обвинила экс-президента Бразилии в попытке госпереворота

Также экс-глава Бразилии обвиняется в руководстве вооруженной преступной организацией, порче памятников архитектуры и угрозе имуществу.
Ирина Егорова 2025-02-19 04:32:28
© Фото: IMAGORafael Dalbosco, Globallookpress

Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны  Жаиру Болсонару по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщает портал G1.

Сообщается, что попытка госпереворота предполагала в том числе покушение на жизнь бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и министра суда Александра де Мораеса. По версии  генпрокурора Республики, экс-глава государства знал о планах покушения на Лулу да Силву, который Болсонару одобрил, пишет издание.

Также Болсонару обвиняют в руководстве вооруженной преступной организацией, попытке насильственного упразднения демократического верховенства закона, ущербе с применением насилия и серьезной угрозе имуществу, порче памятников архитектуры.

Жаир Болсонару занимал пост главы государства с 2019 по  2023 год. В 2022 году на президентских выборах он проиграл действующему бразильскому лидеру Луиса Инасиу Луле да Силве.

Однако, экс-президент не собирался признать поражение и 30 декабря 2022 года покинул страну, не дожидаясь завершения своих полномочий. В это время его сторонники устроили протесты в связи с несогласием с результатами президентских выборов. Митингующие захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда. За сутки полиция оказала протестующим сопротивлением и освободила правительственные здания. Сообщалось о задержании около двух тысяч человек.

#Бразилия #Жаир Болсонару #попытка #госпереворт
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