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The Guardian: экс-президент Бразилии Болсонару планировал свергнуть власть в стране

Бывший глава республики хотел задействовать военных после проигрыша на президентских выборах в 2022 году.
Глеб Владовский 2024-03-16 16:22:01
© Фото: Vincent Bosson, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару представил высокопоставленным военнослужащим план совершения государственного переворота после своего поражения на выборах в октябре 2022 года, пишет британская газета the Guardian со ссылкой на бывших офицеров.

По их словам, в декабре 2022 года бывший глава республики представил документ, который якобы мог послужить основанием для отмены результатов выборов.

Жаир Болсонару занимал пост главы государства с 2019 по  2023 год. В 2022 году на президентских выборах он проиграл действующему бразильскому лидеру Луиса Инасиу Луле да Силве.

Однако, экс-президент не собирался признать поражение и 30 декабря 2022 года покинул страну, не дожидаясь завершения своих полномочий. В то время как его сторонники начали выступать против результатов проигранных им президентских выборов.

В результате, 8 января 2023 года, они захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию резиденции президента, а также в здание Верховного суда.

Сообщается, что к вечеру того же дня полиции удалось освободить от протестующих правительственные здания и задержать около двух тысяч протестующих.

#в стране и мире #Бразилия #Жаир Болсонару #Луис Инасиу Лула да Силва #беспорядки в бразилии
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