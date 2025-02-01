Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в феврале

В России в наступившем феврале на 9,5% процентов проиндексируют более 40 выплат и пособий, в том числе материнский капитал, максимальный размер которого достигнет 912 тысяч рублей. Также в этом месяце вступает в силу ряд важных законов. Их перечислил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Так, с 5 февраля заработает закон, предусматривающий режим высылки нелегальных мигрантов. Их, согласно документу, будут вносить в специальный реестр и обяжут информировать полицейских о своем местоположении.

Кроме того, будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание ряда услуг мигранту, включенному в реестр контролируемых лиц.

С 5 февраля вступят в силу законы о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации, развитии креативных индустрий и обращении в собственность субъектов конфискованного имущества, которое было орудие административного правонарушения.

Напомним, в этом месяце до уровня фактической в 9,5% доиндексировали страховые пенсии. Ранее их увеличили на 7,3%.