Волонтеры рассказали о помощи, которую они оказывают бойцам в зоне СВО

Волонтеры Народного фронта наращивают поставки гумпомощи нашим защитникам, каждую минуту думая о нуждах бойцов. Воинам всегда нужны окопные свечи, печки-буржуйки, продукты и лекарства - такая поддержка бесценна в зоне спецоперации. География этой поддержки расширяется, как и список передаваемой помощи.

Вместе со всеми очередную сеть плетет Алефтина Сидор. Ее супруг на СВО с осени 2022 года. Он доброволец, а Алефтина волонтер, из числа активных - по ее инициативе работает пункт плетения.

«Как не помочь? У меня мама с Донбасса, с Донецка. Если бы я могла, если бы меня взяли, я бы тоже там была», - призналась Алефтина Сидор.

Здесь же Игорь Иванов - мастер свечных дел, как его называют. Он работает по вечерам, а вот мастерицы в две смены, чтобы плести теперь уже по две сети в день. Пункт плетения работает меньше года, но за это время мастерицы сплели уже 250 маскировочных сетей.

«Ты когда плетешь, ты думаешь о каждом воине, правда, думаешь: "Вот, им точно поможет вот этот наш труд"», - сказала волонтер Алена Лозко.

Супруг Алены Юрий, теперь тоже в общем деле помощи военным на СВО. Делает печки, не обычные, а улучшенной версии. Они с увеличенной теплоотдачей, с возможностью подогрева воды, а еще с подставками для сушки обуви.

«Сейчас зима. Чем мы можем помочь - металлисты и строители? Печки. Тем более, мне кажется, что они будут хорошие. Ребята, жду от вас предложений, как улучшить», - обратился к бойцам Юрий Лозко.

Гуманитарные десанты организует Народный фронт. Собирает и отправляет в зону СВО тонны грузов поддержки: антидроновые и маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты, медикаменты, блиндажные свечи и спальные мешки.

Руководитель мурманского ОНФ свой день рождения в этом году встречает на Херсонском направлении. Максим Сахневич передает технику, купленную на средства мурманчан. Она защитит парней на передовой, их жизнь и здоровье.

«Разные люди. И бабушки приходят, по 500 рублей, по две тысячи отдают. Есть предприниматели, которые вкладывают большие суммы. Закупили два РЭБа и квадрокоптер», - отметил руководитель мурманского регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Спецпредставитель президента Сергей Иванов, постоянно помогает фронту через ОНФ. Отправляет бойцам на передовую технику, БПЛА. Это самое необходимое на линии боевого соприкосновения.

В преддверии Дня защитника Отечества ОНФ объявляет новый сбор на закупку техники. В дополнение к помощи Минпромторга России совместно с правительством. Они предоставляют внедорожники и дроны на оптоволокне, которые не подавить средствами РЭБ противника. Новые комплекты техники позволят бойцам еще более эффективно решать задачи на передовой.

Без устали во Владимирской области плетут сети, общая площадь которых уже больше 74 тысяч квадратных метров. Добровольцы плетут, шьют, готовят сухие супы, мастерят обереги добра. Так передают бойцам заботу, давая понять, что надежный тыл всегда с ними.