Школьники Хабаровска изготовили масксети для бойцов СВО

В Хабаровске школьники своими руками плетут для военнослужащих маскировочные сети. Также неравнодушные дети отправляют на передовую письма со словами поддержки. О том, как помогают бойцам СВО волонтеры в Хабаровском крае, рассказала корреспондент Мария Герман.

Маскировочную сеть восьмиклассница Виктория Ян плетет на перемене. Стенд стоит в коридоре гимназии, так что присоединиться может каждый.

«Можно машину, вход в землянку закрыть. Больше промышленной, танк. Позиции штаба», - рассказывает ветеран СВО Константин Головко.

Головко часто приходит в хабаровскую гимназию на уроки. Врачи запретили ему возвращаться на передовую после ранения. Иногда рассказывает школьникам о подвигах и буднях сослуживцев и о том, как много сил придают самые обычные письма, написанные ребятами.

«Вскрываешь коробку, там гора писем. Читаешь и понимаешь, за кого, для кого ты там. Дома ждут, верят», - рассказывает Головко.

Дети шлют на фронт письма поддержки - короткие и длинные, в стихах и прозе. Делают и рисунки.

«Я думаю, почувствует тепло, что о нем помнят. Думаю. Будет рад письму», - уверен ученик 9-го класса Лев Левчук.

Они действительно рады. Почти на каждое послание приходит ответ.

Предприниматели также готовят свое послание бойцам. На листе металла под лазерным ножом появляются очертания «кошки». Стоит соединить три детали, и «кошка» готова к использованию.

«Предназначены для разминирования, прохождения просеки безопасно. Ее кидают, если есть мина, растяжка, она детонирует. Человек остается жив», - говорит мастер Валентин Орлов.

Волонтеры собирают носки, перчатки, теплую одежду, средства гигиены, готовые суповые наборы, которые нужно лишь бросить в кипящую воду. И многое другое, что может пригодиться.

Свои весточки для фронта присылают из разных уголков Хабаровского края. Волонтеры организовали временный склад гуманитарной помощи в Хабаровске и наладили логистику с Ростовом-на-Дону и Белгородом. Они уверены, что, создавая надежный тыл, приближают победу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.