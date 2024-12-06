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Мурманские волонтеры за месяц сплели три масксети для зоны спецоперации

Мурманские студенты-моряки и вязальщицы в свободное время готовят для бойцов маскировочные сети и теплые вязаные вещи.
Елена Сивонен Дарина Криц 2024-12-06 04:29:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В университетской среде студента 4 курса Юрия называют «главным паучком» - год назад он решил освоить искусство плетения маскировочных сетей, чтобы помогать своим в зоне проведения спецоперации, и уже сегодня умело и быстро вплетает в сеть ткань. А еще он обучил ремеслу сверстников, в числе которых, в основном, будущие моряки.  

Три раза в неделю студенты не расходятся после пар, а собираются в холле вуза и плетут маскировочные сети для отправки бойцам. Они сплели уже третью за месяц сеть, и она почти готова.

Срок эксплуатации масксетей небольшой, именно поэтому так кстати помощь волонтеров. На создание каждого изделия уходит примерно 5-6 часов. Техники плетения разные, а вот материал, как правило, спанбонд в разных цветах, выбор зависит от ландшафта и времени года.

«Конечно, мы объявляем всевозможные акции. Недавно собирали теплое белье. Сейчас, перед Новым годом, будем собирать сладкие подарки, письма, открытки, а заодно у нас будут готовы сети», - сообщила проректор по молодежной политике Мурманского арктического университета Любовь Лычкина.

В Мурманской области вместе со студентами трудятся и женщины, которые для бойцов вяжут носки и теплые вещи. Под известные строки любимой фронтовой песни они привычно набирают 64 петли - начало очередной пары шерстяных носков и обсуждают последние новости с передовой.

#в стране и мире #Мурманская область #волонтеры #СВО #Маскировочные сети #вязаные вещи
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