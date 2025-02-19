Лавров: Трамп не скрывает мнения о жалких личностях наподобие Зеленского

Сегодня в Государственной думе Российской Федерации прошел «правительственный час», в котором принял участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Он рассказал депутатам о приоритетах нашей внешней политики, а также о состоявшихся накануне переговорах с американцами в Эр-Рияде.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что начинается движение к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Но это только первые шаги. Атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше», - отметил министр.

Сигналом, что США готовы учитывать интересы России, служат и заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что к беспрецедентной по масштабам эскалации привело стремление администрации Джо Байдена втянуть Украину в НАТО. И об этом речь шла в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Вчера Дональд Трамп публично раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и усомнился в его способности выиграть выборы, которые он под предлогом военного положения сам же и отменил. Может ли это быть реверансом в сторону Москвы?

«У меня нет оснований полагать, что президент Трамп что-то делает, чтобы кому-то понравиться. Это исключено. Он абсолютно самостоятельный политик. Он еще и человек, который привык разговаривать прямо. Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях наподобие господина Зеленского», - подчеркнул Сергей Лавров.

Сильную трещину дали и отношения Дональда Трампа с политиками Старого Света. Европейская бюрократия, по словам главы МИД РФ, находится в разобранном состоянии.

«Что касается отношений между США и Европой... Соединенные Штаты не против Европы. Они хотят, чтобы Европу не строила брюссельская бюрократия и не требовала от каждого члена Евросоюза следовать "линии партии"», - сказал министр.

Российская делегация передала американской стороне список вопросов, которые необходимо разрешить для восстановления нормальной работы дипведомств. В их числе - и отъем у России дипломатической собственности. Сергей Лавров заявил, что исходит из того, что прозвучавшие высказывания Дональда Трампа имеют очень важное значение, но оценивать его заявления в Москве будут по конкретным действиям.