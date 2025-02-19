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Лавров выразил надежду на диалог с США по стратегической стабильности

По словам главы МИД, есть декларированная американцами готовность начать движение к нормализации отношений.
Владимир Рубанов 2025-02-19 13:43:31
© Фото: Госдума РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что условия для переговоров с США о безопасности и стратегической стабильности будут созданы. Об этом он сказал в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Пока, по его словам, есть декларированная американцами готовность начать движение к нормализации отношений. И не только решать украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере.

«Но пока надо разгрести наследие администрации Байдена, которая делала все, чтобы разрушить даже признаки фундамента долгосрочного партнерства между нашими странами», - отметил глава МИД РФ.

Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. Делегации обсуждали восстановление двусторонних отношений, возобновление экономических связей, а также возможность урегулирования украинского конфликта и встречи лидеров двух стран.

Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов. Кроме того, в ближайшее время будет запущен процесс по украинскому урегулированию. Для этого США и Россия назначат своих представителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать выводы о восстановлении полноценного взаимодействия между РФ и США. По его словам, пока идет речь о «реанимации, а потом реставрации двусторонних отношений».

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры «очень хорошими» и заявил, что стал «намного более уверен» в достижимости урегулирования на Украине.

#Сергей Лавров #сша #МИД России #переговоры #Госдума РФ #стратегическая стабильность
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