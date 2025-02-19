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Родион Газманов выступил перед участниками СВО в госпитале Бурденко

Также поздравить бойцов приехал бывший солист группы «Лесоповал» и заслуженный артист РФ Сергей Куприк.
Сергей Лебедев 2025-02-19 20:17:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В преддверии Дня защитника Отечества в 8-м филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко прошел праздничный концерт. Его устроили для участников специальной операции, которые сейчас проходят реабилитацию. 

Для бойцов свои песни исполнили звезды отечественной эстрады. На сцене выступили певец Родион Газманов и бывший солист группы «Лесоповал», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Куприк.

Напомним, сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила 5-й филиал госпиталя имени Бурденко. Она вручила семь наград участникам СВО, проходящим лечение после ранений.

Замглавы оборонного ведомства также поблагодарила медиков за их труд и старания в возвращении военнослужащих к полноценной жизни.

Госпиталь имени Бурденко в среду посетил и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

#концерт #госпиталь #Бурденко #Сергей Куприк #Родион Газманов #СВО
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