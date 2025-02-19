Науседа: лидеры ЕС не приняли решения об отправке войск на Украину

Европейские лидеры не приняли решения по отправке войск на Украину по итогам онлайн-саммита ЕС, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции.

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», - приводит РИА Новости высказывание Науседы.

По его словам, важно определить, на каких условиях это может произойти и в какие сроки, так как возможны «очень разные форматы». При этом европейский контингент он называет «миротворцами».

Напомним, этот вопрос также обсуждался в ходе экстренного саммита по безопасности ЕС в Париже, однако по его результатам также не удалось прийти к какому-либо решению. Согласно данным газеты Financial Times, среди европейских лидеров наметился раскол по вопросу отправки солдат на Украину.