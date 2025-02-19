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Науседа: лидеры ЕС не приняли решения об отправке войск на Украину

Ранее газета Financial Times писала о расколе среди европейских лидеров по этому вопросу.
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 20:55:02
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency Globallookpress

Европейские лидеры не приняли решения по отправке войск на Украину по итогам онлайн-саммита ЕС, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции.

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», - приводит РИА Новости высказывание Науседы.

По его словам, важно определить, на каких условиях это может произойти и в какие сроки, так как возможны «очень разные форматы». При этом европейский контингент он называет «миротворцами».

Напомним, этот вопрос также обсуждался в ходе экстренного саммита по безопасности ЕС в Париже, однако по его результатам также не удалось прийти к какому-либо решению. Согласно данным газеты Financial Times, среди европейских лидеров наметился раскол по вопросу отправки солдат на Украину.

#Украина #евросоюз #Литва #Саммит ЕС #Гитанас Науседа #Отправка войск на Украину
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