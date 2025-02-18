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FT: страны Европы раскололись по вопросу отправки войск на Украину

Германия, Италия, Испания и Польша выступили против после того, как Великобритания заявила о готовности выделить военнослужащих.
Владимир Рубанов 2025-02-18 12:01:30
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейские страны столкнулись с разногласиями относительно участия в миротворческой миссии на Украине на экстренной встрече в Париже, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Financial Times.

Встреча должна была привести к консенсусу в ответ на мирные переговоры между США и Россией, инициированные президентом Дональдом Трампом. Она собрала лидеров шести стран Евросоюза, Великобритании, а также представителей НАТО и ЕС.

В итоге Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание отправлять свои войска спустя несколько часов после того, как Великобритания предложила «выступить на поле боя».

Франция предложила разместить «силы поддержки» за линией прекращения огня. Но этот план встретил резкую критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал обсуждение развертывания войск «крайне неуместным» в условиях продолжающегося конфликта. Шольц также указал на предстоящие выборы в Германии. Он добавил, что дискуссия об отправке войск проходит «в неподходящее время и на неподходящую тему».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также выразила сомнения в эффективности такого шага. В то же время премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер заявил о готовности рассмотреть возможность направления британских войск при условии достижения прочного мирного соглашения.

Европейские лидеры также обсуждали увеличение расходов на оборону в свете недавних призывов Трампа к европейским странам. Европа опасается, что США могут сократить свою военно-политическую поддержку Украины, что поставит перед континентом новые вызовы в плане безопасности.

#Франция #Украина #италия #Германия #Саммит #Эммануюэль Макрон #Великобритания #Олаф Шольц #поставки оружия #Джорджа Мелони #кир стармер
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