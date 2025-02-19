В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля этого года на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Отмечается, что на повышение выплат в федеральном бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля», - отметили в Минтруде.

Социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью и нетрудоспособным гражданам. Также ее получают те, у кого нет права на страховую пенсию.

Напомним, с января этого года в России на 7,3% проиндексировали страховые пенсии. Позже их доиндексировали на 2,22%, чтобы догнать уровень фактической инфляции.

Также недавно президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 января этого года. Они будут увеличены на 9,5%.