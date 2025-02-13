Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января этого года. Они будут увеличены на 9,5%.

Прежде военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Однако это значение оказалось ниже уровня фактической инфляции в стране. Затем было принято решение о дополнительной индексации еще на 4,4%. В общей сложности выплаты военным пенсионерам увеличились на 9,5%.

Таким образом, за уже проведенными выплатами за январь и февраль текущего года последует доплата, и уже с 1 марта военные пенсионеры смогут получить доиндексированную пенсию.

Накануне Совет Федерации ФС РФ уже одобрил закон о дополнительной индексации таких пенсий.

С инициативой об индексации военных пенсий выступило Правительство России, и внесло ее на рассмотрение Государственной думы РФ, где позже парламентарии одобрили соответствующий закон.