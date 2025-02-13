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Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

Президент Путин подписал закон, учитывающий инфляцию при выплатах военным пенсионерам.
Марина Крижановская 2025-02-13 21:23:41
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января этого года. Они будут увеличены на 9,5%.

Прежде военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Однако это значение оказалось ниже уровня фактической инфляции в стране. Затем было принято решение о дополнительной индексации еще на 4,4%. В общей сложности выплаты военным пенсионерам увеличились на 9,5%.

Таким образом, за уже проведенными выплатами за январь и февраль текущего года последует доплата, и уже с 1 марта военные пенсионеры смогут получить доиндексированную пенсию. 

Накануне Совет Федерации ФС РФ уже одобрил закон о дополнительной индексации таких пенсий.

С инициативой об индексации военных пенсий выступило Правительство России, и внесло ее на рассмотрение Государственной думы РФ, где позже парламентарии одобрили соответствующий закон.

#Владимир Путин #военные пенсионеры #закон #индексация пенсий
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