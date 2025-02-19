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Путин шуткой о себе в зеркале поддержал журналиста после его оговорки

Журналист хотел спросить про встречу с президентом США Дональдом Трампом, но оговорился.
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 18:24:36
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста, который спросил, когда он «встречается с Путиным». Подразумевалась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

«Каждый день - в зеркало! Смотрюсь в зеркало», - с улыбкой сказал российский лидер, после ответив на вопрос о президенте США.

Подготовка встречи Путина и Трампа обсуждалась в ходе переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, она может состояться до конца февраля, однако точные даты еще не определены.

Напомним, на прошлой неделе также состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, в ходе которого среди прочего был затронут украинский кризис.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #президент США #встреча #президент россии #Шутка #оговорка
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