Путин шуткой о себе в зеркале поддержал журналиста после его оговорки

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на оговорку журналиста, который спросил, когда он «встречается с Путиным». Подразумевалась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

«Каждый день - в зеркало! Смотрюсь в зеркало», - с улыбкой сказал российский лидер, после ответив на вопрос о президенте США.

Подготовка встречи Путина и Трампа обсуждалась в ходе переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, она может состояться до конца февраля, однако точные даты еще не определены.

Напомним, на прошлой неделе также состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, в ходе которого среди прочего был затронут украинский кризис.