Владимиру Зеленскому придется отвечать за выделенные странами Запада средства, потому что их Киеву давали под конкретный результат - поражение России, заявил «Звезде» политолог Владимир Сергиенко.

«Деньги выделялись на то, чтобы Россия ослабла, не для того, чтобы Россия выигрывала. И обещания, которые давались под эти деньги, - не только зайти в Курскую область и захватить Курскую АЭС, выдавить Россию из Донецка, Крым вернуть в британские владения», - сказал он.

По словам эксперта, никто не понимает, как при таком количестве средств можно было проиграть. В то же время выясняется, например, что цены на закупки продовольствия были завышены в несколько раз.

«И как бы он красиво ни придумывал сейчас и ни пробовал бы сделать показательные судебные процессы, в которых найдут крайних - ему все равно скажут: "Ты отвечал, ты брал деньги, и ты должен был контролировать"», - считает эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву предстоит выяснить, куда делись все переданные ему американские деньги, или заплатить. По его словам, Зеленский не знает, где половина денег, которые выделил Вашингтон.

Зеленский на самом деле говорил, что не знает, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от США лишь более $75 млрд.

Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля приезжал в Киев, чтобы подписать «соглашение о стратегических минералах» на сумму $500 млрд. По словам Трампа, так Киев мог бы «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которую Вашингтон предоставлял Киеву с начала специальной военной операции.

Однако Зеленский отказался подписывать соглашение. Глава киевского режима заявил, что документ «не готов для защиты интересов Украины».