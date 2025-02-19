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МО РФ показало кадры удара «Искандером» по РСЗО врага в Сумской области

Российские военнослужащие вскрыли район сосредоточения боевых машин РСЗО 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ и ударили туда ракетой.
2025-02-19 11:09:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ударом ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» по неприятелю в Сумской области. 

Целью стал район сосредоточения техники 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что групповая цель располагалась в лесополосе, в районе населенного пункта Боромля в Сумском районе. 

Ранее сообщалось, что ракеты комплекса «Искандер» разнесли пункт временной дислокации ВСУ под Очаково. После удара от вражеского ПВД осталась лишь одна большая воронка. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Искандер #спецоперация #РСЗО #ракетный удар #сумская область
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