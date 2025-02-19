МО РФ показало кадры удара «Искандером» по РСЗО врага в Сумской области

Минобороны России продемонстрировало видео с ударом ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» по неприятелю в Сумской области.

Целью стал район сосредоточения техники 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что групповая цель располагалась в лесополосе, в районе населенного пункта Боромля в Сумском районе.

Ранее сообщалось, что ракеты комплекса «Искандер» разнесли пункт временной дислокации ВСУ под Очаково. После удара от вражеского ПВД осталась лишь одна большая воронка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.