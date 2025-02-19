МО РФ показало кадры удара «Искандером» по РСЗО врага в Сумской области

Минобороны России продемонстрировало видео с ударом ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» по неприятелю в Сумской области.
Целью стал район сосредоточения техники 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что групповая цель располагалась в лесополосе, в районе населенного пункта Боромля в Сумском районе.
Ранее сообщалось, что ракеты комплекса «Искандер» разнесли пункт временной дислокации ВСУ под Очаково. После удара от вражеского ПВД осталась лишь одна большая воронка.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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