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Карасин: циничные настроения в Европе скоро сменятся на раздумье

Сенатор считает, что страны ЕС в скором времени начнут делать первые шаги к стабилизации отношений с РФ.
Гоар Хачатурян 2025-02-19 12:23:07
© Фото: Federation Council of Russiavia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие месяцы в страны Европы на смену цинизму придет раздумье, и русофобские настроения постепенно начнут исчезать. Об этом в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Григорий Карасин.

«Придет раздумье во всех странах Европы. Это касается и Франции, и Германии, тем более это касается стран Восточной Европы, Финляндии той же самой, где начнут раздаваться голоса, сначала, может быть, робко, потом более значимо, в пользу восстановления нормальной атмосферы в отношениях с Российской Федерацией», - сказал сенатор.

Карасин отметил, что на данный момент ЕС ведет абсолютно деструктивную линию, которая заставляет нервничать население всей Европы и способствует тому, что деградация кризиса на Украине продолжается. А дальше Россия будет двигаться от степени решимости нового руководства США и прозрения Европы, добавил он.

Напомним, что вчера в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США. Стороны договорились создать отдельные команды для обсуждения мирного урегулирования на Украине. При этом представители Украины и Европы на переговоры приглашены не были.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил «Звезде», что Евросоюз предпринимает попытки «каким-то образом прорваться к столу, за которым будут сидеть серьезные люди», но та позиция, которую они занимают, исключает какое-либо участие в переговорном процессе.

#Россия #Украина #наталия метлина #между тем #ЕС #Эр-Рияд #наш эксклюзив #Григорий Карасин
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