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Грушко: ЕС пытается прорваться к столу, за которым сидят серьезные люди

Заместитель министра иностранных дел России объяснил, как Евросоюз может способствовать миру на Украине.
Владимир Рубанов 2025-02-18 14:32:32
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Евросоюз предпринимает попытки каким-то образом прорваться к столу, за которым будут сидеть серьезные люди, заявил «Звезде» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Но та позиция, которую они занимали и продолжают занимать, она исключает какое-либо конструктивное, да даже не конструктивное, а любое участие в переговорном процессе», - сказал он.

Европа может способствовать установлению мира на Украине, добавил замминистра иностранных дел.

«Жозеп Барель несколько месяцев тому назад сказал, что война прекратится, как только прекратятся военные поставки из Европы. Это вопрос нескольких дней. Так вот, если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в регулировании конфликта, то сделать это просто. Просто прекратить оказание всяческой военной поддержки из-за поддержки киевскому режиму», подчеркнул Грушко.

Ранее Financial Times сообщила, что Европейские страны столкнулись с разногласиями по поводу миротворческой миссии на Украине на экстренной встрече в Париже. Великобритания и Франция заявили о готовности выделить военнослужащих, в то время как Германия, Италия, Испания и Польша выступили против.

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