Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах с США

Глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд, где примут участие в переговорах с представителями США.

Встреча российской и американской делегаций состоится во вторник, 18 февраля. Ранее Ушаков допустил, что в состав делегации нашей страны также войдет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, на встрече поднимут вопросы мирного урегулирования на Украине, подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также возможности нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.