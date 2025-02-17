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Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах с США

Встреча российской и американской делегаций состоится 18 февраля.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 21:57:42
© Фото: MID_Russia, Telegram

Глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд, где примут участие в переговорах с представителями США.

Встреча российской и американской делегаций состоится во вторник, 18 февраля. Ранее Ушаков допустил, что в состав делегации нашей страны также войдет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, на встрече поднимут вопросы мирного урегулирования на Украине, подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также возможности нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

#Россия #Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #российская делегация #Юрий Ушаков
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