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Порошенко*: Зеленский четыре раза уклонялся от повестки в военкомат

Ранее сына Петра Порошенко* признали уклонистом после его неявки по повестке без уважительной причины.
Ян Брацкий 2025-02-18 05:43:06
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский четырежды игнорировал повестки и уклонялся от прохождения службы в вооруженных силах. С таким разоблачением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», - заявил Порошенко* в интервью «Украинской правде».

Рассуждая о планах своего сына, он добавил, что Порошенко-младший* учится в университете и если ему придет повестка от ТЦК - он «будет действовать иначе, чем господин Зеленский».

Ранее сына Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом на Украине. Согласно данным украинских СМИ, он не явился в ТЦК по повестке без уважительной причины.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко*. Согласно указу, его лишили всех государственных наград, запретили покидать Украину, совершать сделки с недвижимостью, землей, а также заблокировали все активы.

* Петр Порошенко и его сын Алексей внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Зеленский #повестка #уклонист #тцк
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