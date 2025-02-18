Владимир Зеленский четырежды игнорировал повестки и уклонялся от прохождения службы в вооруженных силах. С таким разоблачением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», - заявил Порошенко* в интервью «Украинской правде».

Рассуждая о планах своего сына, он добавил, что Порошенко-младший* учится в университете и если ему придет повестка от ТЦК - он «будет действовать иначе, чем господин Зеленский».

Ранее сына Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом на Украине. Согласно данным украинских СМИ, он не явился в ТЦК по повестке без уважительной причины.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко*. Согласно указу, его лишили всех государственных наград, запретили покидать Украину, совершать сделки с недвижимостью, землей, а также заблокировали все активы.

* Петр Порошенко и его сын Алексей внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.