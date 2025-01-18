Сына Порошенко* признали уклонистом на Украине

Сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом за неявку в ТЦК по повестке. Об этом сообщило «Страна.ua».

«Алексея Порошенко* признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен штрафа», - приводит издание выдержку из постановления о правонарушении.

Отмечается, что он не явился в военкомат без уважительной причины для уточнения данных. В случае, если Алексей* в течение 15 суток не внесет оплатит штраф, сумма удвоится.

Издание напоминает, что Порошенко* объявляли в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК, поскольку он имеет воинское звание лейтенанта запаса. В настоящее время он пребывает за границей.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.