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Сына Порошенко* признали уклонистом на Украине

Если он не оплатит назначенный ему штраф, сумма может удвоиться.
Глеб Владовский 2025-01-18 19:00:41
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости

Сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом за неявку в ТЦК по повестке. Об этом сообщило «Страна.ua».

«Алексея Порошенко* признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен штрафа», - приводит издание выдержку из постановления о правонарушении.

Отмечается, что он не явился в военкомат без уважительной причины для уточнения данных. В случае, если Алексей* в течение 15 суток не внесет оплатит штраф, сумма удвоится.

Издание напоминает, что Порошенко* объявляли в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК, поскольку он имеет воинское звание лейтенанта запаса. В настоящее время он пребывает за границей.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Петр Порошенко #мобилизация #Алексей Порошенко #уклонист
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