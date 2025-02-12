Forbes Ukraine: СНБО ввел санкции против Порошенко* из-за госизмены

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко*. Об этом сообщила украинская версия издания Forbes.

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко», - говорится в публикации.

По словам источника, это решение может быть связано со статьей о государственной измене. Санкции должны вступить в силу после подписания Владимиром Зеленским соответствующего указа.

Сам бывший украинский президент опубликовал запись в соцсети Facebook**, где прокомментировал санкции в отношении него. Он назвал их провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого является лично Владимир Зеленский. По мнению экс-лидера страны, решение СНБО нарушает конституцию и является политически мотивированным.

Ранее сына Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом на Украине. Согласно данным украинских СМИ, он не явился в ТЦК по повестке без уважительной причины.

Петр Порошенко и его сын Алексей Порошенко внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.