МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Forbes Ukraine: СНБО ввел санкции против Порошенко* из-за госизмены

Сам Порошенко* назвал решение СНБО Украины антиконституционным и политически мотивированным.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 23:50:03
© Фото: Kirill Chubotin Keystone Press Agency Globallookpress

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко*. Об этом сообщила украинская версия издания Forbes.

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко», - говорится в публикации.

По словам источника, это решение может быть связано со статьей о государственной измене. Санкции должны вступить в силу после подписания Владимиром Зеленским соответствующего указа.

Сам бывший украинский президент опубликовал запись в соцсети Facebook**, где прокомментировал санкции в отношении него. Он назвал их провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого является лично Владимир Зеленский. По мнению экс-лидера страны, решение СНБО нарушает конституцию и является политически мотивированным.

Ранее сына Петра Порошенко* Алексея* признали уклонистом на Украине. Согласно данным украинских СМИ, он не явился в ТЦК по повестке без уважительной причины.

Петр Порошенко и его сын Алексей Порошенко внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #санкции #Петр Порошенко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 