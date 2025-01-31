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В Кремле призвали показать миру зверства ВСУ в Русском Поречном

Мировая общественность старается не обращать внимания на жестокость украинских боевиков, заявил Дмитрий Песков.
Алексей Курильченко 2025-01-31 12:56:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мировой общественности нужно рассказывать о преступлениях ВСУ, в том числе и о зверствах, учиненных в Русском Поречном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что остальной мир все еще стремится не обращать внимания на жестокость украинских боевиков.

«Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести, к их вниманию», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса украинского боевика, который признался в жестоких убийствах жителей села Русское Поречное в Курской области. В период с 28 сентября по 24 ноября группа боевиков по приказу командира убила в селе 11 мужчин и трех женщин.

Об освобождении села Русское Поречное Министерство обороны сообщило 17 января. Также сообщалось, что были освобождены еще три населенных пункта - Александрия, Леонидово и Кругленькое.

 

#в стране и мире #ВСУ #Дмитрий Песков #русское поречное
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