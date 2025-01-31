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«Людоедская акция»: Захарова о зверствах ВСУ в отношении жителей Русского Поречного

Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Запад должен осознать жестокость поведения украинских солдат в отношении мирных жителей.
Никита Матосов 2025-01-31 12:14:33
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Зверства, совершенные против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, свидетельствуют о жестоких действиях Киева в условиях их слабости на фронте. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Издевательства ВСУ над мирными жителями Русского Поречного Курской области являются людоедской акцией, которая вызвана злобным бессилием при их поражении на линии фронта», - заявила Мария Захарова.

В Министерстве иностранных дел выразили уверенность, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности. Захарова также отметила необходимость постоянного обсуждения таких преступлений на международном уровне.

«Это важно не только для жителей Курской области, но и для всех стран. Весь мир должен видеть, на что киевский режим тратит западные средства», - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, Главное военное следственное управление СК России установило факты зверских преступлений украинских боевиков в Русском Поречном, а также опубликовало кадры допроса старшего солдата. Евгений Фабрисенко заявил, что они, применяя жестокие методы, убивали всех, кто не успел уехать из села после вторжения украинских войск.

#Мария Захарова #Курская область #ВСУ #МИД РФ #русское поречное
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