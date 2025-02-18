В Латвии предложили запретить турпоездки в Россию и Белоруссию

Комиссия латвийского Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала поправки к закону о туризме, которые запрещают местным фирмам организовывать туры в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает сайт LSM.

Авторы инициативы утверждают, что данная мера нужна для предотвращения некой вербовки латышей иностранными спецслужбами и снижения «рисков возможных нарушений прав человека». Также они указали на невозможность в экстренной ситуации оказать помощь собственным гражданам.

Напомним, в начале февраля этого года Латвия, Литва и Эстония отключились от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ. Сразу после этого они присоединились к европейской системе электросетей.

В постоянном представительстве РФ при ЕС назвали этот шаг политически мотивированным. По словам дипломатов, он приведет к подрыву конкурентоспособности экономики ЕС и росту стоимости электроэнергии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отключение от БРЭЛЛ является уничтожением предпосылок к процветанию региона.