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Захарова: отключение от БРЭЛЛ ведет к подрыву развития Прибалтики

Сегодня Латвия, Литва и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.
Сергей Лебедев 2025-02-09 19:01:12
© Фото: MFA Russia via Globallookpress

Отключения прибалтийских стран от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ, является уничтожением предпосылок к процветанию региона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, сегодня Латвия, Литва и Эстония окончательно присоединились к европейской системе электросетей. Накануне они отключились от БРЭЛЛ.

Ранее в постоянном представительстве России при Европейской союзе назвали данный шаг политически мотивированным. По словам дипломатов, он приведет к подрыву конкурентоспособности экономики ЕС и росту цен на электроэнергию.

#в стране и мире #Мария Захарова #Европа #ЕС #прибалтика #МИД РФ #брэлл
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