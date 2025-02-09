Отключения прибалтийских стран от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ, является уничтожением предпосылок к процветанию региона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, сегодня Латвия, Литва и Эстония окончательно присоединились к европейской системе электросетей. Накануне они отключились от БРЭЛЛ.

Ранее в постоянном представительстве России при Европейской союзе назвали данный шаг политически мотивированным. По словам дипломатов, он приведет к подрыву конкурентоспособности экономики ЕС и росту цен на электроэнергию.