Постпредство РФ: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ навредит ЕС

Отключения прибалтийских стран от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ, приведет к подрыву конкурентоспособности экономики Евросоюза. Об этом сегодня заявили в постоянном представительстве РФ при ЕС.

Российские дипломаты также считают, что из-за выхода Латвии, Литвы и Эстонии из БРЭЛЛ в регионе вырастут цены на электроэнергию. Также может снизиться надежность работы энергосистем.

В постпредстве назвали политически мотивированным шагом отключение от энергокольца.

«Расплачиваться за него придется европейским домохозяйствам и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня страны Прибалтики вышли из БРЭЛЛ. Уже завтра они планируют синхронизироваться с европейской электроэнергетической сеть.