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Постпредство РФ: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ навредит ЕС

Российские дипломаты назвали политически мотивированным шагом отключение от энергокольца.
Сергей Лебедев 2025-02-08 18:21:13
© Фото: Huang Wei, XinHua, Global Look Press

Отключения прибалтийских стран от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ, приведет к подрыву конкурентоспособности экономики Евросоюза. Об этом сегодня заявили в постоянном представительстве РФ при ЕС.

Российские дипломаты также считают, что из-за выхода Латвии, Литвы и Эстонии из БРЭЛЛ в регионе вырастут цены на электроэнергию. Также может снизиться надежность работы энергосистем.

В постпредстве назвали политически мотивированным шагом отключение от энергокольца.

«Расплачиваться за него придется европейским домохозяйствам и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня страны Прибалтики вышли из БРЭЛЛ. Уже завтра они планируют синхронизироваться с европейской электроэнергетической сеть.

#в стране и мире #эстония #прибалтика #Литва #Латвия #Энергетика #свет #брэлл
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