Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил ввести в регионе льготную ипотеку по аналогии с той, что уже действует на Дальнем Востоке. Эту идею он озвучил в ходе встречи с российским президентов Владимиром Путиным.

«Хорошее предложение. Поддерживаю», - ответил глава государства.

Александр Хинштейн отметил, что уже проработана возможность реализации программы по строительству малоэтажных коттеджных поселков. Это позволит развивать районы Курской области.

«И здесь ключевым инструментом можно было бы рассмотреть введение льготной ипотеки», - сказал руководитель региона.

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Александром Хинштейном.