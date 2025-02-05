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Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья

Сегодня в Кремле президент встретился с врио губернатора Курской области.
Сергей Лебедев 2025-02-05 19:04:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Пресс-служба президента России

Сегодня российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Руководитель региона проинформировал о мерах поддержки жителей приграничья. Кроме того, он рассказал российскому лидеру о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры.

По словам Александра Хинштейна, в данный момент 112 тысяч человек получили по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Владимир Путин отметил, что этих денег недостаточно.

«Поручу правительству проработать эти вопросы. Дополнительные решения будут приняты», - сказал президент.

Он добавил, что считает возможным вернуть людям в Курской области утраченную землю в собственность в случае, если уже был получен сертификат на жилье.

Владимир Путин также поручил Александру  Хинштейну вместе с правительством обсудить программу восстановления приграничья.

#Россия #РФ #Курская область #Владимир Путин #Президент #Александр Хинштейн
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