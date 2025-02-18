Делегации РФ и США в Эр-Рияде возобновили переговоры после паузы

Делегации России и США возобновили переговоры после 15-минутного перерыва.

РФ представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее американская и российская стороны сделали небольшую паузу после 2,5 часов переговоров.

Напомним, что встреча представителей двух государств началась в 10:30 по московскому времени. Прямо сейчас российско-американские переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.