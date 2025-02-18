Операторы «Бумерангов» рассказали о преимуществах дронов

Операторы боевых FPV-дронов «Бумеранг» 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» уничтожили позиции боевиков киевского режима. Своими успешными действиями «дроноводы» поддержали наступление наших мотострелковых подразделений вглубь обороны противника на Южно-Донецком направлении спецоперации.

В зависимости от поставленной задачи, «Бумеранг» может взять на борт боеприпасы различного типа. Для уничтожения бронированной техники операторы FPV-дрона оснащают его кумулятивным снарядом. С успехом такие боеприпасы применяются и для поражения укрепленных блиндажей врага.

«В нашу задачу входит выявление позиций ВСУ и уничтожение этих позиций. Также поддержка пехоты, мы заводим группы, ориентируем их на местности и поддерживаем группы с воздуха», - рассказал командир взвода с позывным Лом.

FPV-дрон коптерного типа «Бумеранг» российской разработки - головная боль украинских боевиков, так как у дрона нет модуля связи со спутником, поэтому антидроновым ружьем его не сбить. Потеря видеосигнала его тоже не остановит и дрон выполнит боевую задачу.

«Даже если РЭБ давит и у нас пропадает управление и видео с беспилотника, то дрон остается в полете, преодолевает РЭБ противника и мы продолжаем прорываться вглубь фронта. Если нас подавили, то у БПЛА есть функция возврата домой», - добавил Лом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА «Бумеранг-10» группировки войск «Север» по уничтожению военных объектов, бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области. Запись обрывается, когда дрон на огромной скорости врезается во вражеские позиции или боевую технику.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.