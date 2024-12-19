Мотострелки и бойцы ВДВ уничтожили артиллерией и FPV-дронами две ББМ ВСУ

Операторы FPV-дронов отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с артиллерией мотострелкового соединения из Северной Осетии уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Бойцы показали свою боевую работу на Ореховском направлении.

Во время разведки расчет квадрокоптера обнаружил попытку проведения ротации личного состава ВСУ на боевых бронированных машинах (ББМ). После погрузки личного состава машина заглохла и остановилась. Когда за ней прибыла вторая ББМ, наша артиллерия нанесла удар, и одна из машин загорелась. Вторую же уничтожил расчет FPV-дронов точными попаданиями изделий «Бумеранг».

«Они хотели провести ротацию. Видимо, машина поломалась, что-то с ней случилось - приехала вторая, чтобы ее эвакуировать. Они начали уходить. По ним отработала артиллерия, и первая ББМ загорелась. Нам поступила команда, мы атаковали вторую машину», - рассказал командир отделения FPV-дронов с позывным Южанин.

В результате работы наших военнослужащих удалось уничтожить две единицы техники и до отделения живой силы противника.

Ранее FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области. Она перевозила украинских военнослужащих, когда по ней был нанесен удар.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.