МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки и бойцы ВДВ уничтожили артиллерией и FPV-дронами две ББМ ВСУ

Операторы FPV-дронов ВДВ и артиллерия мотострелкового соединения совместно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении, они показали свою боевую работу.
2024-12-19 05:05:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с артиллерией мотострелкового соединения из Северной Осетии уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Бойцы показали свою боевую работу на Ореховском направлении.

Во время разведки расчет квадрокоптера обнаружил попытку проведения ротации личного состава ВСУ на боевых бронированных машинах (ББМ). После погрузки личного состава машина заглохла и остановилась. Когда за ней прибыла вторая ББМ, наша артиллерия нанесла удар, и одна из машин загорелась. Вторую же уничтожил расчет FPV-дронов точными попаданиями изделий «Бумеранг».

«Они хотели провести ротацию. Видимо, машина поломалась, что-то с ней случилось - приехала вторая, чтобы ее эвакуировать. Они начали уходить. По ним отработала артиллерия, и первая ББМ загорелась. Нам поступила команда, мы атаковали вторую машину», - рассказал командир отделения FPV-дронов с позывным Южанин.

В результате работы наших военнослужащих удалось уничтожить две единицы техники и до отделения живой силы противника.

Ранее FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области. Она перевозила украинских военнослужащих, когда по ней был нанесен удар.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #мотострелки #FPV-дрон #ббм
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 