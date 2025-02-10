БПЛА «Бумеранг-10» поразил объекты ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА «Бумеранг-10» группировки войск «Север» по уничтожению военных объектов, бронетехники и живой силы ВСУ в Курской области.

На видео расчет БПЛА выдвинулся в заданный район, где подготовил и запустил дрон-камикадзе. Оператор, используя очки виртуальной реальности, определил цель для уничтожения. Затем помощник оператора запустил «Бумеранг» и, отслеживая направление полета дрона по карте, скорректировал его работу.

Видеозавись обрывается, когда дрон на огромной скорости врезается во вражеские позиции или боевую технику.

Современные беспилотники «Бумеранг-10» позволяют операторам обнаруживать объекты противника даже в густом лесу и попадать точно в цель, несмотря на радиоэлектронные помехи. Также «Бумеранг-10» применяют при штурме позиций украинских боевиков. Дрон хорошо уничтожает движущиеся цели и живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

Ранее расчет БПЛА группировки войск «Север» уничтожил два гексакоптера типа «Баба-Яга» ВСУ в небе над приграничным районом Курской области. МО РФ показало кадры поражения целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.