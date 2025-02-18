РФ представила в Абу-Даби вертолет для тушения пожаров в небоскребах

На международной выставке IDEX-2025 в ОАЭ представлен российский вертолет Ка-32А11М, специально адаптированный для борьбы с пожарами в небоскребах. Корреспондент Надежда Котормус посетила площадку в Абу-Даби.

Ка-32А11М - модернизированная версия Ка-32, обладающая улучшенными характеристиками, позволяющими эффективно тушить пожары в условиях плотной высотной застройки. Благодаря соосной схеме несущих винтов машина может точно зависать напротив очага возгорания и удерживать позицию, несмотря на сильные восходящие потоки воздуха между зданиями.

За один вылет вертолет способен доставить до 4 000 литров воды и 400 литров противопожарной пены. Как отметил директор программы «Вертолет Ка-32 и его модификация» Виктор Маликов, на сегодняшний день у этой машины нет конкурентов в сфере высотного пожаротушения.

«Вокруг много небоскребов, и только этот вертолет способен выполнять задачи по тушению пожаров в условиях плотной застройки», - подчеркнул Маликов.

Ка-32 давно зарекомендовал себя как эффективная машина, широко используемая в России, Канаде, Южной Корее, Китае и странах Европы. Модернизированная версия Ка-32А11М получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток.

Выставка IDEX-2025 в Абу-Даби традиционно является ключевой площадкой для демонстрации передовых российских технологий в области обороны и авиации, а интерес к Ка-32А11М подтверждает его перспективность на международном рынке.