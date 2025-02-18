МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ представила в Абу-Даби вертолет для тушения пожаров в небоскребах

Вертолет может быть оснащен новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32 вместимостью до 4000 литров воды и 400 литров пеноагента.
Андрей Аркадьев Надежда Котормус 2025-02-18 13:55:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На международной выставке IDEX-2025 в ОАЭ представлен российский вертолет Ка-32А11М, специально адаптированный для борьбы с пожарами в небоскребах. Корреспондент Надежда Котормус посетила площадку в Абу-Даби.

Ка-32А11М - модернизированная версия Ка-32, обладающая улучшенными характеристиками, позволяющими эффективно тушить пожары в условиях плотной высотной застройки. Благодаря соосной схеме несущих винтов машина может точно зависать напротив очага возгорания и удерживать позицию, несмотря на сильные восходящие потоки воздуха между зданиями.

За один вылет вертолет способен доставить до 4 000 литров воды и 400 литров противопожарной пены. Как отметил директор программы «Вертолет Ка-32 и его модификация» Виктор Маликов, на сегодняшний день у этой машины нет конкурентов в сфере высотного пожаротушения.

«Вокруг много небоскребов, и только этот вертолет способен выполнять задачи по тушению пожаров в условиях плотной застройки», - подчеркнул Маликов.

Ка-32 давно зарекомендовал себя как эффективная машина, широко используемая в России, Канаде, Южной Корее, Китае и странах Европы. Модернизированная версия Ка-32А11М получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток.

Выставка IDEX-2025 в Абу-Даби традиционно является ключевой площадкой для демонстрации передовых российских технологий в области обороны и авиации, а интерес к Ка-32А11М подтверждает его перспективность на международном рынке.

#в стране и мире #вертолеты #Абу-Даби #Небоскребы #IDEX-2025 #Ка-32А11М
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 