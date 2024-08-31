Два вертолета МЧС сбросили воду на очаг пожара на набережной в Москве

Для тушения пожара в здании на Бережковской набережной в Москве привлечены два вертолета Ка-32 МЧС России. Кадры с места тушения показал корреспондент «Звезды» Александр Орлов.

Вертолеты сбрасывают воду на очаг возгорания с помощью подвесных устройств. Также к тушения возгорания привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышов», который выкачивает воду для нужд спасателей.

Напомним, что пожар в двухэтажном здании в столице произошел 31 августа. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 130 специалистов и 45 единиц техники. В районе пожара было временно перекрыто движение автомобилей по трем полосам. О причина возникновения огня не сообщается.