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Два вертолета МЧС сбросили воду на очаг пожара на набережной в Москве

Вертолеты сбрасывают воду на очаг возгорания в здании на Бережковской набережной.
Алексей Курильченко Александр Орлов 2024-08-31 12:24:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для тушения пожара в здании на Бережковской набережной в Москве привлечены два вертолета Ка-32 МЧС России. Кадры с места тушения показал корреспондент «Звезды» Александр Орлов.

Вертолеты сбрасывают воду на очаг возгорания с помощью подвесных устройств. Также к тушения возгорания привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышов», который выкачивает воду для нужд спасателей.

Напомним, что пожар в двухэтажном здании в столице произошел 31 августа. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 130 специалистов и 45 единиц техники. В районе пожара было временно перекрыто движение автомобилей по трем полосам. О причина возникновения огня не сообщается.

#Москва #вертолеты #пожар #МЧС РФ #наш эксклюзив
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