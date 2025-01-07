МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО раскритиковали отказ пенсионных фондов инвестировать в оборону

С резкой критикой выступил председатель военного комитета альянса Роберт Бауэр.
Сергей Лебедев 2025-01-07 09:35:27
© Фото: IMAGO, diebildwerft, Global Look Press

Западные банки, рейтинговые агентства и пенсионные фонды ведут себя глупо, отказываясь от инвестиций в оборону. Такое заявление сделал председатель военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр.

«Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что случилось с вашим деловым чутьем? Вы глупые?», - сказал адмирал в интервью Financial Times.

По словам Роберта Бауэра, инвесторы могут упустить шанс значительного государственного финансирования. Он призвал обратить внимание на доходность вложений в оборону.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует установить конкретные цели по производству самолетов, танков и других систем вооружения для стран-членов блока. Это может потребовать увеличения оборонных расходов альянса до 3% валового внутреннего продукта.

Отмечается, что приоритетными задачами являются усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Сейчас НАТО требует от союзников тратить на оборону 2% ВВП. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что этого «просто недостаточно» для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

#НАТО #Оборона #Североатлантический альянс #Инвестиции #Роберт Бауэр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 