В НАТО раскритиковали отказ пенсионных фондов инвестировать в оборону

Западные банки, рейтинговые агентства и пенсионные фонды ведут себя глупо, отказываясь от инвестиций в оборону. Такое заявление сделал председатель военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр.

«Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что случилось с вашим деловым чутьем? Вы глупые?», - сказал адмирал в интервью Financial Times.

По словам Роберта Бауэра, инвесторы могут упустить шанс значительного государственного финансирования. Он призвал обратить внимание на доходность вложений в оборону.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует установить конкретные цели по производству самолетов, танков и других систем вооружения для стран-членов блока. Это может потребовать увеличения оборонных расходов альянса до 3% валового внутреннего продукта.

Отмечается, что приоритетными задачами являются усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Сейчас НАТО требует от союзников тратить на оборону 2% ВВП. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что этого «просто недостаточно» для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.