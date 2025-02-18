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Дроноводы уничтожили автомобиль ВСУ на Купянском направлении

Автомобиль боевиков поразил расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
2025-02-18 18:31:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении автомобиля боевиков и личного состава ВСУ на Купянском направлении специальной военной операции.

Уточняется, что цель удалось поразить расчету дрона-камикадзе Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников уничтожили украинские пикапы в ДНР. Транспортные средства ВСУ, необходимые врагу для логистики, горели одно за другим. 

Помимо этого, наш телеканал публиковал материал про ударные беспилотники-камикадзе. В нем операторы БПЛА рассказали корреспонденту «Звезды» о преимуществах дрона «Молния-2».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Автомобиль #беспилотники #спецоперация #Купянское направление #Рубикон #FPV-дроны
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